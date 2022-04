Copa Libertadores começa hoje, com presença portuguesa

O verdão está no grupo A, onde, além dos venezuelanos, também vai defrontar os equatorianos do Emelec e os bolivianos do Independiente Petrolero.

Começa esta terça-feira a mais importante competição de clubes da América do Sul, que conta com a participação de cinco técnicos portugueses: Abel Ferreira, Paulo Sousa, Renato Paiva, Vítor Pereira e Pedro Caixinha.

Já na madrugada de quarta-feira, é o Flamengo que entra em campo, com Paulo Sousa a ir a jogo na fase de grupos da Libertadores, para defrontar o Sporting Cristal, conjunto peruano.

O "mengão", vencedor da competição por duas ocasiões, está no grupo H, onde, além da equipa do Peru, tem como adversários os chilenos da Universidad Católica e os argentinos do Talleres, orientados por Pedro Caixinha, o primeiro treinador português na Argentina.

Ao mesmo tempo que o Flamengo, o Corinthians de Vítor Pereira, joga com o Always Ready da Bolívia, no primeiro jogo para iniciar uma caminhada rumo ao título que lhes foge desde 2012.

Para alcançarem o triunfo na prova, os pupilos de Vítor Pereira têm de passar o grupo E, no qual terão de bater, além dos bolivianos, os colombianos do Deportivo Cali e o sempre candidato à vitória Boca Juniors, equipa argentina.

Fora do Brasil, mas ainda na Libertadores, o último português da lista é Renato Paiva, treinador do Independiente del Valle, do Equador, que integra o grupo D, com duas equipas de Minas Gerais, o Atlético Mineiro e o América Mineiro, além dos colombianos do Tolima.

Os equatorianos, comandados por Renato Paiva, estreiam-se na prova contra o América Mineiro, na noite de quarta-feira.

Com o sucesso recente dos técnicos portugueses na Copa Libertadores, é esperado que os holofotes incidam nestes quatro treinadores.

Depois de Jorge Jesus, com o Flamengo em 2019, e de Abel Ferreira, com o Palmeiras em 2020 e 2021, os portugueses procuram dar continuidade à sequência de três vitórias consecutivas com "dedo" de Portugal.

Na lista da nacionalidade dos técnicos com mais provas conquistadas, Portugal surge em quarto, depois de Argentina, Brasil e Uruguai.