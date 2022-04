Benzema: "Gostaria de jogar com Mbappé no Real Madrid"

O internacional francês Karim Benzema, do Real Madrid, não esconde que gostaria de jogar com Kylian Mbappé no clube espanhol.

Em entrevista ao jornal francês "L'Équipe", Benzema dá ainda mais força a uma das transferências mais esperadas do próximo verão. Mbappé está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e o Real Madrid tem sido o clube mais associado à estrela francesa.

"Gosto de jogar com ele na seleção e gostaria de jogar com ele no clube. Acho que marcaríamos o dobro ou o triplo dos golos. Temos uma grande ligação na seleção. Conhecemo-nos bem, sabemos o que cada um vai fazer", afirma.

O Real Madrid vai defrontar o campeão europeu Chelsea nos quartos de final. Benzema diz que "não há favoritos".

"Vejam os nossos jogos contra o PSG. Na segunda mão, já eram eles os favoritos e, no início, talvez fossemos nós. Não quer dizer nada. O Chelsea é uma boa equipa e vamos tentar um bom resultado", termina.