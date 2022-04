Árbitro italiano no jogo entre Braga e Rangers

Davide Massa vai arbitrar a receção do Braga ao Rangers, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, esta quarta-feira.

O árbitro italiano, que este ano arbitrou a derrota do Sporting com o Ajax, por 4-2, terá Massimiliano Irrati como apoio no VAR.

Em dois jogos entre ambas as equipas, nos dezasseis avos de final da Liga Europa de 2020, o Sporting de Braga não conseguiu vencer nenhum dos encontros, ainda com Rúben Amorim no banco de suplentes.



O encontro será disputado às 20h00, no Estádio Municipal de Braga, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt. A segunda mão será disputada à mesma hora do dia 14 de abril, em Glasgow.