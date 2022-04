Antony pode falhar o resto da época por lesão

O internacional brasileiro Antony lesionou-se ao serviço da seleção e poderá não voltar esta temporada, esclarece o Ajax em comunicado.

O extremo de 22 anos foi reavaliado já em Amesterdão, no regresso ao clube, e "a lesão no tornozelo direito é mais grave do que inicialmente se pensava".

O Ajax confirma que Antony estará de fora, pelo menos, durante um mês, mas deixa mesmo "a possibilidade de não voltar a jogar esta época".

Antony está na segunda época no Ajax e leva 12 golos e 10 assistências em 33 jogos disputados.

O Ajax, eliminado pelo Benfica na Liga dos Campeões, vai disputar a final da Taça frente ao PSV e ainda discute o título com a equipa de Eindhoven, atualmente com quatro pontos de distância na liderança.