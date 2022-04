Ancelotti continua infetado e não viaja para Londres

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, volta a testar positivo à Covid-19 e não viaja para Londres com a equipa espanhola, que já prepara o encontro com o Chelsea para a Liga dos Campeões, informa a agência espanhola EFE.

O técnico italiano testou positivo, pela primeira vez, na passada quarta-feira. No teste realizado para poder rumar à capital inglesa, com a comitiva madrilena, Ancelotti voltou a testar positivo ao coronavírus.