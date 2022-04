Alphonso Davies vence prémio de melhor jogador da CONCACAF

Alphonso Davies, extremo canadiano, venceu o prémio de melhor jogador do ano da CONCACAF.

Com 21 anos, Davies ajudou a seleção do Canadá a classificar-se para o Mundial do Qatar, pela primeira vez desde 1986, o que lhe valeu este prémio da confederação de futebol das Caraíbas, da América Central e do Norte.

Se em 2021, o jogador do Bayern de Munique venceu uma Bundesliga e uma supertaça alemã, em 2022, não tem tido muita sorte. Já perdeu 13 jogos, primeiro por ter testado positivo à Covid-19 e depois por lhe ter sido diagnosticada uma miocardite.

De fora dos relvados desde dezembro, o canadiano já voltou aos treinos.

No feminino, foi Crystal Dunn que venceu o prémio de melhor jogadora do ano de 2021. A norte-americana de 29 anos alinha nos Portland Thorns FC e já foi 123 vezes internacional pela seleção dos Estados Unidos da América.