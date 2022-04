Real Sociedad bate Espanhol e consolida candidatura à Europa

O Real Sociedad subiu ao sexto lugar da Liga espanhola, esta segunda-feira, com uma vitória, por 1-0, sobre o Espanhol.

Alexander Sorloth inaugurou o marcador aos 53 minutos, no entanto, o golo foi anulado por fora de jogo. O empate resistia e resistia, até que, aos 96 minutos, o inevitável Alexander Isak fez o golo da vitória basca.

Com este triunfo, a Real Sociedad sobe ao sexto lugar, que dá acesso à Liga Europa, com 51 pontos, menos dois do que o Bétis, quinto classificado, e mais seis do que o Villarreal, que está em sétimo.

O Espanhol continua a fazer um campeonato tranquilo. Encontra-se na 13.ª posição, dez pontos acima da zona de despromoção.