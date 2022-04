O AC Milan empatou na receção ao Bolonha, sem golos, esta segunda-feira, na jornada 31 da Serie A.

Com o internacional português Rafael Leão no onze, a equipa milanesa não conseguiu desfazer o nulo. Ainda assim, não perde a liderança isolada.

O Milan mantém-se no primeiro lugar da Liga italiana, com 67 pontos, mais um do que o Nápoles, segundo classificado, e mais quatro do que o Inter de Milão, terceiro. O Bolonha é 12.º, com 34 pontos.