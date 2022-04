Klopp destaca Darwin num Benfica "que está a superar expetativas na Champions"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, diz que a equipa tem de estar no melhor nível para defrontar um Benfica que tem superado as expetativas na Liga dos Campeões.

"Temos de praticar o nosso melhor futebol. O Benfica é uma das equipas mais bem sucedidas em Portugal, podem não estar onde querem no campeonato, mas vieram longe na Liga dos Campeões. Conhecemos os jogadores deles da Premier League ou da Bundesliga. É uma boa equipa, temos de estar muito bem", disse, em conferência de imprensa.

O treinador dos "reds" destaca Darwin Nuñez e Rafa Silva na equipa do Benfica, mas o uruguaio merece especial cuidado do Liverpool.

"Não é a única ameaça, têm uma boa equipa, mas ele é um bom avançado, o próximo do Uruguai, não sei como joga com o Suárez e o Cavani, deve ser um desafio juntá-los, mas o Darwin é de topo, muito finalizador, fez um golo importante contra o Ajax e na fase de grupos. Não é nada tímido. Esperamos que seja titular e temos de garantir que a bola não lhe chega muitas vezes", disse, antes de enumerar outros jogadores.

"O Rafa também é impressionante com a bola e muito rápido. Conhecemos o Weigl, claro, o João Mário, a experiência do Vertonghen e Otamendi. Estou muito feliz e ansioso por defrontá-los", atira.



Klopp recorda a caminhada das águias que tem superado todas as expetativas na prova.

"Eles estão prontos a arriscar, mas podem jogar completamente diferente contra nós. Há uma mistura de jogadores técnicos, rápidos e boa organização, é o que os torna perigosos. No campeonato estão longe do Porto, mas na Liga dos Campeões estão a superar expetativas, não eram favoritos no grupo e contra o Ajax também não. Mostra que eles sabem como conseguir um resultado", atira.

Com muita influência portuguesa na equipa, Klopp não pediu qualquer informação adicional.

"Temos o Pepijn Ljinders, o Vítor Matos, o Diogo Jota e o Luis Díaz que são especialistas no futebol português, mas fizemos uma análise normal, não precisamos de nada diferente", atira.

Trent Alexander-Arnold está de regresso de lesão e "toda a equipa está disponível", confirma Klopp.

O Benfica-Liverpool está agendado para as 20h00 desta quarta-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.