Arsenal perde com o Crystal Palace e falha subida ao "top-4"

O Arsenal perdeu no terreno do Crystal Palace, por 3-0, esta segunda-feira, e falhou o acesso ao quarto lugar da Premier League.

Golos de Jean-Philippe Mateta, aos 16 minutos, e de Jordan Ayew, aos 24, complicaram o jogo à equipa de Nuno Tavares e Cédric Soares, ambos titulares. Ao minuto 74, de penálti, Wilfried Zaha fixou o resultado final.

O Arsenal falha o ataque ao "top-4" da Liga inglesa. Os "gunners" são quintos, com 54 pontos, os mesmos do Tottenham, quarto, mas menos um jogo disputado. O Palace ocupa a nona posição, com 37 pontos.