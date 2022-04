Inter derrota Juventus e Roma aproxima-se da Champions

O Inter Milão venceu por 1-0 em casa da Juventus, para a 31.ª jornada da liga italiana, e consolidou o terceiro lugar, a três pontos do líder AC Milan, que na segunda-feira recebe o Bolonha.

O golo do Inter Milão, que impôs à Juventus a primeira derrota na Série A após 16 jogos, foi marcado pelo turco Hakan Çalhanoglu, aos 45+5 minutos, na repetição de uma grande penalidade, inicialmente defendida pelo polaco Wojciech Szczesny.

O Inter Milão, que tem um jogo a menos, passa a somar 63 pontos na terceira posição da liga, a três do líder AC Milan, que joga segunda-feira, e do Nápoles, segundo, ambos com 66, e abriu para quatro a vantagem para a Juventus, quarta, com 59.

A equipa milanesa regressou aos triunfos em Turim, após dois empates seguidos na liga, e interrompeu a recuperação da Juventus, que vinha de cinco vitórias consecutivas e, com a derrota, fica agora mais longe da possibilidade de chegar ao título.

Já a Roma, do treinador José Mourinho, isolou-se no quinto lugar, após vencer no campo da Sampdoria, por 1-0, e encurtou para cinco pontos a desvantagem para a Juventus, o que lhe permite continuar a sonhar com o acesso à Liga dos Campeões.

Em Génova, com Rui Patrício e Sérgio Oliveira como titulares na equipa da capital italiana, o encontro ficou decidido com um golo do arménio Mkhitaryan, marcado aos 27 minutos.

A Roma está há 10 jogos sem perder na Serie A e sofreu o último desaire na prova em 9 de janeiro na receção precisamente à Juventus (4-3).