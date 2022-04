João Félix bisou na goleada do Atlético Madrid

O avançado João Félix bisou no triunfo do Atlético Madrid (4-1) sobre o Alavés, em partida da jornada 30 liga espanhola.

O internacional luso marcou aos 11 e 82 minutos. Os outros dois golos dos colchoneros foram apontados pelo uruguaio Luis Suarez.

Pelos visitantes ainda empatou Escalante.

Félix, de 22 anos, soma sete golos nos últimos oito jogos pela equipa de Madrid.

Com este triunfo, o Atlético chega aos 57 pontos, os mesmos que o Sevilha, segundo classificado do campeonato.

Já o líder Real Madrid venceu por 2-1 em casa do Celta de Vigo, com dois golos de penálti do francês Karim Benzema, que ainda falhou a conversão de uma terceira grande penalidade.