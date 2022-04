Bayern goleia, mas está 17 segundos com 12 jogadores e triunfo fica em risco

O Bayern Munique goleou o Friburgo, por 4-1, mas a vitória pode estar em risco: os bávaros estiveram 17 segundos com 12 jogadores em campo.

Na altura da quarta substituição, com 3-1 no marcador, Kingsley Coman não saiu logo e chegou a coincidir com Sabitzer durante 17 segundos.

Os protestos dos jogadores do Friburgo levaram o árbitro a interromper a partida.

Os golos do campeão alemão foram apontados por Goretzka (58’), Gnabry, Coman e Sabitzer. Já Nils Petersen descontou para os locais.

O jornal “Sport Bild” garante que a "vitória do Bayern está em perigo" e que os três pontos podem ser perdidos administrativamente.

Com este triunfo, o Bayern passou a somar 66 pontos, mais nove do que o Borussia Dortmund, que ainda não jogou.