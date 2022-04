Ouça o primeiro "single" oficial do Mundial 2022

A FIFA revelou, esta sexta-feira, o primeiro "single" da banda sonora oficial do Mundial 2022.

Com tons de afrobeat, R&B e reggae, "Hayya Hayya (Better Together)", dos artistas Trinidad Cardona, norte-americano, Davido, nigeriano e americano, e Aisha, sensação qatari, tenta juntar sons americanos, africanos e asiáticos, para simbolizar "como a música e o futebol podem unir o mundo", segundo a FIFA.

Os três artistas interpretarão a canção, esta sexta-feira, na cerimónia do sorteio da fase final do Mundial. A FIFA promete divulgar mais "singles" da banda sonora do torneio. Ouça "Heyya Heyya (Better Together)":