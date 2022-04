Bruno Fernandes renova contrato pelo Manchester United

Bruno Fernandes renovou contrato com o Manchester United por mais uma temporada, até 2026. O clube anunciou o acordo, esta sexta-feira, informando que há uma opção de extensão do contrato até 2027.

"Eu quero conquistar muitas coisas aqui e sei que todos têm essa ambição. Queremos dar aos adeptos o sucesso que eles merecem", acrescenta.

A renovação acontece depois de ter sido decisivo pela seleção nacional, na final do "play-off" de apuramento para o Mundial, com a Macedónia do Norte, em que marcou os dois golos da vitória por 2-0, no Dragão.

Bruno Fernandes, de 27 anos, fica ligado ao United até aos 31 anos, com a possibilidade prevista de renovação por mais uma temporada.