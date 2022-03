Premier League adota regra das cinco substituições por jogo

As equipas da Premier League vão poder fazer cinco substituições por jogo na próxima época, determinou esta quinta-feira a assembleia de acionistas.

A I Liga inglesa passa, assim, a estar em consonância com as restantes campeonatos da Europa, que adotaram a regra das cinco substituições aquando do reatamento da competição, em 2020, após a suspensão de todo o futebol devido à pandemia da Covid-19.

"Os clubes concordaram em mudar as regras relativas aos jogadores substitutos. A partir da próxima temporada, os clubes poderão fazer cinco substituições, a ser feitas três vezes durante um jogo, com uma oportunidade adicional ao intervalo, podendo constar nove substitutos na ficha de cada uma das equipas", informou a Premier League, em comunicado.



Em outubro de 2020, o International Football Association Board (IFAB) decidiu tornar a alteração permanente. No entanto, principal Liga inglesa reverteu para três substituições no início da temporada 2020/21.