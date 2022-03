Lyon e Wolfsburgo estão nas meias-finais da Liga dos Campeões

Olympique de Lyon e Wolgsburgo apuraram-se, esta quinta-feira, para as meias-finais da Liga dos Campeões feminina.

As francesas, sete vezes campeãs europeias, deram a volta à eliminatória dos quartos de final diante da Juventus. Depois de terem perdido por 2-1 na primeira mão, em Turim, venceram por 3-1 no segundo jogo. A reviravolta na eliminatória foi operada ainda na primeira parte, já depois de Lina Hurtig ter falhado uma grande oportunidade para as italianas.

Aos 33 minutos, Selma Bacha pegou numa bola perdida na esquerda e levantou-a ao primeiro poste, onde apareceu Ada Hegerberg a cabecear para o empate na eliminatória. Dois minutos depois, na direita, Lindsey Horan tirou uma adversária da frente com um toque de habilidade e cruzou com regra e esquadro para o poste mais distante, para a entrada de Melvine Malard, que ampliou com um cabeceamento bem medido.

Aos 73 minutos, Delphine Cascarino tabelou com Hegerberg na direita e serviu Catarina Macario. Em plena área, a internacional norte-americana rodopiou sobre Sara Gama com uma receção orientada e atirou para o 3-0. Ao minuto 84, a Juve relançou a eliminatória, com um belo golo de cabeça de Andrea Stasková, na sequência de um canto. Mais um golo mandaria a eliminatória para prolongamento. Porém, o Lyon conseguiu controlar as operações, a partir daí, e selou o apuramento.