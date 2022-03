Gianni Infantino recandidata-se à presidência da FIFA

Gianno Infantino anunciou, no congresso da FIFA, que se vai recandidatar no próximo ano à presidência do organismo.

O antigo secretário geral da UEFA foi eleito para um primeiro mandato em 2016, depois do escândalo de corrupção de Sepp Blatter. Infantino vai procurar ser eleito para um terceiro mandato.

"Quero ainda dizer-vos que vou apresentar-me a eleições no próximo ano", disse Infantino, no seu discurso no congresso da FIFA, no Qatar.

O congresso ficou ainda marcado pelas preocupações com os direitos humanos no país. A FIFA preferiu destacar os progressos feitos nas condições de segurança.

A FIFA está reunida em Doha, no Qatar, à margem do Mundial que se realiza no final do ano nesse país. O sorteio da fase de grupos da prova decorre nesta sexta-feira, às 17h00. Portugal é cabeça-de-série.