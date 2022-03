FIFA espera recorde de receitas no Mundial apesar da pandemia

A FIFA anunciou, esta quinta-feira, que está perto de alcançar o recorde de receitas em Mundiais no Qatar 2022. Apesar da pandemia da Covid-19, a situação financeira do organismo continua "saudável e robusta".

No 72.º congresso anual da FIFA, que decorreu em Doha, no Qatar, o órgão que dirige o futebol mundial divulgou que "está no bom caminho para exceder a sua meta de receitas projetadas de 6,44 mil milhões de dólares", que equivalem a 5,77 mil milhões de euros, relativas ao ciclo 2019-2022. Pode atingir a marca dos 7 mil milhões de dólares (6,3 mil milhões de euros) até ao final do período.

Estes resultados estão diretamente ligados ao aumento das receitas televisivas e de "marketing" para o Mundial 2022, que aumentaram em relação à anterior edição, na Rússia, em 2018. A FIFA espera que "os direitos televisivos estabeleçam um novo recorde" até ao final do ano.