Estados Unidos e México confirmam presença no Mundial

Também estão qualificadas cinco de África (Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia), quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar).

As últimas três vagas serão para País de Gales, Ucrânia ou Escócia, que vão disputar o último ‘play-off’ europeu, e os vencedores de dois ‘play-offs’ intercontinentais, entre Costa Rica e Nova Zelândia e entre o quinto de Ásia (Austrália ou Emirados Árabes Unidos) e América do Sul (Peru).

Quanto ao sorteio de sexta-feira, Portugal, que cumprirá a oitava participação, vai estar no Pote 1, com o anfitrião Qatar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra e Espanha.

No Pote 2 estarão Países Baixos, Dinamarca, Alemanha, México, Estados Unidos Suíça, Croácia e Uruguai, no 3 Senegal, Irão, Japão, Marrocos, Sérvia, Polónia, Coreia do Sul e Tunísia e no 4 Canadá, Camarões, Equador, Arábia Saudita, Gana e os derradeiros três qualificados.

O Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.