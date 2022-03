Deco compra clube no Brasil

O antigo internacional português Deco comprou parte do CSP, clube brasileiro onde Tiquinho Soares arrancou a carreira.

Deco, hoje agente de jogadores, comprou 60% do clube em conjuunto com Luís Paulo, outro empresário.

"É um processo natural. Somo um clube pequeno do Brasil. Precisamos de investimento. Uma das maneiras foi se juntar com pessoas do futebol, que têm carreira vitoriosa, como o Deco e o Luis Paulo, que é investidor. Juntamos as três mentes para continuar com esse trabalho", disse Josivaldo Alves, presidente do clube.

Tiquinho Soares, avançado de 31 anos, é agenciado por Deco, que investe no clube onde terminou a formação no Brasil.