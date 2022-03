Zlatan não abandona seleção. "Todos viram um animal diferente"

Zlatan Ibrahimovic e a seleção sueca não conseguiram vencer a Polónia e falham Mundial do Qatar, mas Zlatan não baixa os braços e não vai abandonar a seleção.

O avançado sueco falou, na "flash interview", depois da derrota por 2-0, para o "play-off" de apuramento para o Mundial de 2022 e assumiu que não pensa em deixar a seleção: "Vou continuar a jogar enquanto tiver forças. Todos viram um animal diferente e ficaram contentes, por isso vou continuar."

Com 40 anos, o jogador do AC Milan continua a fazer a diferença, em campo. No encontro de terça-feira foi suplente utilizado e disputou os últimos dez minutos do encontro.

Zlatan soma, pela Suécia, 121 internacionalizações, nos quais marcou 62 golos, que fazem dele o maior goleador da história da seleção nórdica.

Depois de ter alcançado os quartos de final, em 2018, a Suécia volta a falhar um Mundial.

A Polónia, depois de ter perdido Paulo Sousa, que rumou ao Flamengo, consegue a segunda qualificação consecutiva para um Mundial.