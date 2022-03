Maguire assobiado em Wembley. Selecionador e capitão criticam adeptos

Harry Maguire, central internacional inglês, foi assobiado em Wembley pelos ingleses, o que mereceu duras críticas do selecionador Gareth Southgate e do capitão de equipa, Harry Kane.

No momento em que as equipas foram anunciadas, os adeptos assobiaram o nome de Maguire, capitão de equipa do Manchester United. Maguire somou os 90 minutos na vitória por 3-0 frente à Costa do Marfim e, no fim do jogo, Southgate criticou os ingleses.

"Acho que foi uma vergonha. O que ele tem feito por nós é fenomenal e não compreendo. Ou estamos todos juntos nisto, ou não. Ele está com a camisola da seleção inglesa e temos de o apoiar, independentemente do clube onde joga", disse à "Sky Sports" o selecionador Gareth Southgate.

O técnico acredita que os assobios podem influenciar os restantes jogadores e recorda atitudes semelhantes no passado para com outros internacionais ingleses.

"Lembro-me quando isto acontecia no passado, nunca foi aceitável e nunca compreendi, é suposto jogarem melhor? Os outros jogadores vão olhar e pensar que podem ser eles um dia. É um dos problemas de jogar na seleção. Os jogadores pensam que se querem vir porque quando fica difícil, o público vira-se contra eles", atira.