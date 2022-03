Luís Castro apresentado no Botafogo. "Temos muitas dificuldades estruturais"

Luís Castro foi apresentado como novo treinador do Botafogo, onde espera um desafio "difícil" num clube com problemas estruturais. Em conferência de imprensa, o técnico português diz estar confiante no projeto do emblema brasileiro.

"Sinto-me muito feliz por representar o Botafogo. É verdade que é um desafio difícil, que temos muitas dificuldades estruturais, temos algumas dificuldades em questão de treino. O que senti é que havia muita vontade de melhorar e trabalhar. Foi uma escolha consciente. Acredito muito no projeto. Acredito nos adeptos e nas pessoas envolvidas no projeto. Sou uma pessoa de convicções", disse.

O antigo treinador do Al-Guhail garante que "teve outros convites, mas escolhi o Botafogo, escolhi estar aqui".

Sobre os objetivos da temporada, Luís Castro remete para o final do mercado de transferências e acredita que o projeto do clube "não é de um ano, mas de algum tempo". No entanto, apenas "os resultados é que compram tempo e espero que os resultados nos ajudam a comprar esse tempo".

"Quando traçamos objetivos de uma temporada, fazemo-lo de forma bastante otimista e para animar todos que nos envolvem. Os adversários também querem o campeonato. Vamos iniciar um projeto de construção, temos alguns jogadores que ainda poderão entrar e sair. Em relação a isso, quando estiver mais perto do fim do mercado, poderei falar melhor", explica.