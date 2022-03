Já há bola para o Mundial do Qatar

A FIFA anunciou, esta quarta-feira, a bola que vai ser usada no Mundial de 2022, no Qatar.

Chamada Al Rihla, "a jornada" em português, será a bola usada no Mundial que se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro.



É inspirada na "cultura, arquitetura, barcos únicos e bandeira do Qatar", diz a FIFA, naquela que é a 14.ª bola consecutiva, do Mundial a ser realizada pela Adidas. A parceria começou em 1970, no Mundial do México, com a "Telstar".

A Adidas faz saber que um porcento das receitas da venda da bola revertem para a "Common Goal", organização solidária fundada por Juan Mata, em 2017.

Portugal garantiu presença na prova na última noite, com a vitória no "play-off" frente à Macedónia do Norte. Portugal vai ser cabeça de série no sorteio do Mundial 2022, no Qatar. Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Qatar e Espanha completam a lista de cabeças de série. O sorteio realiza-se na próxima sexta-feira, a partir das 17h00.