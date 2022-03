Gianni Infantino assume desafios no Qatar. "Não é perfeito, mas há muito a fazer"

Gianni Infantino, presidente da FIFA, considera que o Qatar "não é perfeito", mas que é possível trabalhar pelas mudanças.

A pouco mais de meio ano para o início do Mundial 2022, Gianni Infantino falou, numa entrevista à Associated Press, sobre as dificuldades e oportunidades que surgem com a realização desta competição no Qatar. "Há muito a fazer, temos de ficar e continuar aqui. Temos de trabalhar juntos", disse.

Numa investigação do The Guardian, realizada em fevereiro do ano passado, era anunciada a morte de 37 trabalhadores diretamente envolvidos com a construção dos estádios, na sua grande maioria imigrantes, nota dominante no panorama geral da mão de obra catari.

"Temos de garantir que as mudanças que conseguimos nos direitos humanos, fiquem para durar", lembrou Infantino, que vê no Qatar um bom anfitrião. "Toda a gente vai ser bem recebida no Qatar, até a comunidade lgbtq+", acrescentou, não temendo a realização do Mundial num país que pune, com multa ou pena de prisao, as relações homossexuais.

Em setembro de 2013, depois do Qatar ter vencido a corrida para receber o Mundial de 2022, Hassan al-Thawadi, responsável pela candidatura, disse à BBC, que "desde que sejam respeitadas as regras de demonstrações publicas de afeto, não há problema."