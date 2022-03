FIFA já vendeu quase um milhão de bilhetes para o Mundial

A FIFA anunciou que já vendeu mais de 800 mil bilhetes para o Mundial do Qatar, no fim do ano, numa primeira fase de vendas.

A primeira ronda incluiu uma fase de candidaturas, em que mais de 17 milhões de adeptos se candidataram aos bilhetes para a mais importante prova de seleções do Mundo. Seguiu-se um breve período de vendas por ordem de chegada.

Segundo o organismo que tutela o futebol Mundial, Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, México, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Índia, Brasil, Argentina e Arábia Saudita foram os países de onde foram comprados mais bilhetes.

A próxima fase de venda de bilhetes arranca a 5 de abril, já depois do sorteio da fase de grupos da prova, que ditará quem defrontará quem e que definirá as datas e o calendário de todo o torneio.

Portugal vai ser cabeça de série no sorteio do Mundial 2022, no Qatar. Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Qatar e Espanha completam a lista de cabeças de série. O sorteio realiza-se na próxima sexta-feira, a partir das 17h00.