Federação egípcia acusa senegaleses de racismo e violência

"A nossa seleção foi exposta a racismo contra os nossos jogadores, no geral, e o Salah, em particular", fizeram saber os egipcios, que acrescentam: "Intimidaram os jogadores ao atirar pedras e garrafas no aquecimento. Os autocarros do Egito foram atacados e partiram janelas", pode ler-se.



O jogo terminou com a vitória do Senegal, que depois de ter perdido a primeira mão, por 1-0, venceu, nos 90 minutos, pelo mesmo resultado. Nos penáltis, a seleção senegalesa voltou a ser mais competente e carimbou presença no Qatar.