Carlos Queiroz anuncia saída da seleção do Egito

Carlos Queiroz anunciou, esta terça-feira, a decisão de deixar a seleção do Egito, depois ter falhado o apuramento para o Mundial 2022.

"É a altura de entregar a liderança do Egito a outra pessoa", disse o técnico português, citado pelo "Maisfutebol", na conferência de imprensa após a derrota diante do Senegal, no desempate por grandes penalidades.

Pouco antes, Carlos Queiroz tinha publicado, nas redes sociais, uma mensagem com sabor a despedida: "O sonho acabou. Demos o nosso melhor, mas não bastou. Agradeço do fundo do meu coração à Federação do Egito esta honra de treinar a seleção nacional."

"A todos os meus jogadores e staff, o meu reconhecimento e um humilde obrigado. Estarão sempre no meu coração. Foi um privilégio (...). Tudo de bom e enorme gratidão a todos os adeptos egípcios", escrevera.

Carlos Queiroz, antigo selecionador português, assumiu o comando da seleção egípcia em 2021. Em 19 jogos, venceu dez e chegou à final da Taça Africana das Nações, que perdeu para o Senegal. Agora, voltou a cair diante dos senegaleses, desta vez no "play-off" de acesso ao Mundial.