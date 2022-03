Ancelotti testa positivo à Covid-19

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, testou positivo à Covid-19, segundo confirmou o emblema espanhol em comunicado.

O clube "merengue", atual líder do campeonato espanhol, não esclareceu o estado de saúde do treinador italiano de 62 anos de idade.

Ancelotti voltou esta temporada ao Real Madrid, depois de ter conquistado uma Liga dos Campeões, uma Taça de Espanha e uma Supertaça espanhola entre 2013 e 2014.

O Real Madrid lidera a La Liga com 66 pontos, mais nove do que o Sevilha, que é segundo classificado. Os "merengues" estão nos quartos de final da Liga dos Campeões, onde vão defrontar o campeão europeu em título, o Chelsea.

Ancelotti não estará no banco de suplentes no próximo jogo do Real, no sábado, em casa do Celta de Vigo.

Ao longo da carreira, Carlo Ancelotti já orientou clubes como Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Nápoles e Everton. Venceu um total de 22 títulos, entre os quais três Ligas dos Campeões.