Morita é suplente utilizado em empate do Japão

Hidemasa Morita, médio do Santa Clara, foi suplente utilizado no empate do Japão, em casa, frente ao Vietname, a um golo.

O médio entrou aos 62 minutos de jogo, para o lugar de Haraguchi, já com o resultado igualado a um golo. Os visitantes abriram o marcador aos 19 minutos, por Binh Nguyen Thanh e Yoshida igualou já na segunda parte, aos 55 minutos.

O Japão encerra a qualificação para o Mundial com o empate, que pode custar o primeiro lugar do apuramento.

Caso a Arábia Saudita vença a Austrália, o Japão será segundo classificado, mas já com a qualificação assegurada para o Qatar desde a última jornada, na vitória frente à Austrália.

Trata-se da sétima presença consecutiva do Japão em Mundiais. A última vez que não conseguiu apurar-se foi em 1994, nos EUA.