Barcelona não pondera regresso de Messi

De facto, Laporta vê com bons olhos a transferência de um português, que neste caso pertence mesmo ao Barcelona. Trincão, atualmente emprestado ao Wolverhampton, podia servir de moeda de troca no negócio que levaria Adama Traoré, emprestado pelos ingleses, ao Camp Nou.

"Fica [no Barcelona] o tempo que ele quiser. É o treinador do meu mandato", disse.

O tema das obras no Camp Nou, que em catalão significa "Campo Novo", também foi abordado, na entrevista. O presidente do Barcelona avançou que devem acabar em 2025.

Se não fosse para jogar, Laporta gostaria, pelo menos, de ver o argentino no Camp Nou, "na inauguração" do novo estádio.

Joan Laporta, no cargo de presidente desde março do ano passado, explicou a ida de Messi para o PSG e que não tomou a opção que queria, mas sim a necessária. "Não podia colocar em risco a instituição, acho que fiz o que tinha de fazer", confessou o catalão.

O presidente do Barcelona falou, numa entrevista à rádio catalã RAC1, sobre os tempos recentes do Barcelona, sobre a relação que tem com Messi e os desejos de voltar a ver o astro argentino em Camp Nou, apesar de não estar nos planos imediatos.

Outro saída cogitada por Laporta foi a de Dembele, sobre o qual o presidente disse: "Ainda que gostemos da forma como joga, há limites salariais. Com o agente dele nunca se sabe, é uma caixinha de surpresas."

Já no que a chegadas diz respeito, Joan Laporta não decide se prefere Haaland ou Mbappé.

"Prefiro aquele que quiser vir jogar no Barcelona. Até ao dia de hoje nenhum manifestou esse desejo e nas condições económicas que se falam, acho pouco provável. Mesmo que pudesse fazê-lo, não sei se o faria", atirou.

Ainda assim, Laporta garante que já há negociações bem sucedidas, "já confirmámos alguns jogadores livres. Há uma luta com a Liga para os inscrever".

Também Raphinha, ex-Sporting, foi tema de conversa. O extremo do Leeds, que em Portugal também representou o Vitória SC, já foi falado para vários grandes europeus, mas Laporta quer usar um trunfo. "O Raphinha é um jogador que nos agrada e o Deco é o seu agente, temos boas relações com ele, mas esclareço que ele não é pago pelo clube."

Candidatos a títulos

O Barcelona ocupa, neste momento, o terceiro lugar da liga espanhola, e está a 12 pontos do Real Madrid (que tem mais um jogo disputado).

A verdade é que o Barça chega a esta altura muito galvanizado, depois de ter vencido, por goleada, os eternos rivais, no último clássico. Por isso, Laporta não tem medo de dizer "quero ganhar a liga", continua, dizendo: "Temos equipa para ganhar e chegamos bem à reta final da temporada. Se continuamos assim, somos campeões."

Além da liga, o Barcelona pode ganhar a Liga Europa, está nos quartos de final, onde defrontará o Eintracht Frankfurt, na mesma fase em que o Braga vai discutir, com o Rangers, o acesso à meia final.

A conversa não acabou sem antes, o presidente do Barcelona falar sobre a relação com o experiente presidente do Real Madrid. "A relação com o Florentino [Pérez] é cordial e civilizada. Mantemos o contacto por causa da Superliga", rematou.