Ristovski quer levar a Macedónia do Norte ao Mundial. "Surpresas podem acontecer"

O antigo jogador do Sporting, hoje nos croatas do Dínamo de Zagreb, acredita que a Macedónia do Norte terá de tocar na perfeição para poder vencer a seleção portuguesa.

"Quando vi o sorteio disse logo que queria jogar contra Portugal. Ganhámos a Itália e agora espero com todo o coração que possamos ganhar a Portugal também. Sabemos que vai ser difícil, mas o futebol é interessante porque as surpresas podem acontecer", disse, à Sport TV, à chegada à cidade do Porto.

Stefan Ristovski, capitão de equipa da Macedónia do Norte, acredita numa "surpresa" que leve a sua seleção ao Mundial do Qatar. Para isso, terá de contrariar o favoritismo de Portugal, depois de terem superado a Itália.

O lateral de 30 anos jogou três temporadas em Portugal, ao serviço do Sporting, entre 2017 e 2020, tendo disputado 82 partidas com a camisola dos leões e vencido uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga. Ristovski fala num regresso especial e reencontros com velhos amigos.

"Vou ver o meu irmão Bruno Fernandes, mas não só. Também o William Carvalho, o Matheus Nunes, e muitos outros que conheci quando estava no Sporting", termina.

A seleção da Macedónia do Norte, depois de ter eliminado a Itália, sabe que tem um prémio chorudo à sua espera em caso de vitória frente a Portugal. O primeiro-ministro do país, Dimitar Kovacevski, prometeu 500 mil euros de prémio em caso de qualificação.

Portugal recebe a Macedónia do Norte nesta terça-feira, às 19h45, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.