Mancini deverá ficar na seleção italiana

Roberto Mancini deverá continuar a ser o selecionador italiano, apesar da surpreendente eliminação do "play-off" de acesso ao Mundial 2022 frente à Macedónia do Norte, segundo a imprensa italiana.

A Itália volta a falhar um Campeonato do Mundo, pela segunda vez consecutiva, mas isso não tirará o experiente treinador de 57 anos da seleção.



De acordo com a imprensa italiana, Mancini não se vai demitir, e o presidente da Federação, Gabriele Gravia, afirmou depois do jogo da última quinta-feira que não iria demitir o técnico.

Roberto Mancini chegou à Itália em 2018 e conquistou o Campeonato da Europa no último verão. No entanto, o fiasco na qualificação para o Mundial colocou o emprego em risco.

Ao que tudo indica, Mancini não se vai despedir da seleção no amigável de terça-feira frente à Turquia. O técnico tem contrato até 2026 com a federação, vínculo que renovou antes do Europeu do último verão.

Mancini conta com passagens pela Fiorentina, Lazio, Inter de Milão, Manchester City, Galatasaray, Zenit e seleção italiana.