Eustaquio quer defrontar Portugal no Mundial do Qatar

Stephen Eustaquio, médio do FC Porto, quer defrontar a seleção portuguesa na fase de grupos do Mundial do Qatar.

O médio foi figura de destaque na qualificação do Canadá para a fase final da prova e assistiu um dos golos frente à Jamaica, que selou a qualificação para a prova. Eustaquio diz que representar a seleção canadiana foi a melhor decisão da sua vida.

"Qualificamo-nos, mas mesmo que não tivessemos conseguido, sei que foi a melhor decisão da minha vida vir jogar pelo Canadá", começou por dizer, em declarações no final da partida.

Eustaquio diz que jogar no Mundial "é um sonho realizado". O médio jogou na seleção sub-21 portuguesa, antes de decidir jogar pelo Canadá, onde soma já três golos em 21 internacionalizações.

Questionado sobre se gostaria de jogar frente a Portugal, a resposta foi simples: "Espero apanhar Portugal no grupo".