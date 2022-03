Árbitro romeno Ovidiu Hategan sofre ataque cardíaco

Ovidiu Hategan, um dos principais árbitros UEFA, sofreu um ataque cardíaco e foi operado de urgência na Roménia, de acordo com a imprensa do país.

O árbitro de 41 anos, médico de profissão, terá percebido os sintomas durante uma sessão de treino e deslocou-se de urgência para um hospital, onde foi submetido a uma operação.

Hategan tinha regressado recentemente da Arábia Saudita, onde tinha estado a apitar alguns jogos. A última partida europeia que dirigiu foi o Lyon-FC Porto, para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

O árbitro estará estável, mas ainda não existe confirmação se poderá regressar ao trabalho em breve. Hategan apitou seis jogos na Liga dos Campeões esta temporada, entre os quais o Atlético de Madrid-FC Porto e o Benfica-Bayern de Munique.

Ovidiu Hategan, que esteve no último Campeonato da Europa, era um dos principais candidatos a estar no quadro de árbitros da UEFA para o Mundial do Qatar.