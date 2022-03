Macedónia do Norte. Primeiro-ministro desejou boa sorte aos jogadores e prometeu 500 mil euros

O primeiro-ministro da Macedónia do Norte esteve no avião a despedir-se da equipa de futebol que vem a caminho de Portugal para disputar a final do “play-off” de acesso ao Mundial 2022.

A Macedónia do Norte defronta a equipa das quinas, esta terça-feira, a partir das 19h45, no estádio do Dragão. Quem vencer a partida carimba o passaporte para o Mundial 2022 no Qatar.