Canadá apura-se para o Qatar

O Canadá qualificou-se para a fase final do Mundial 2022 de futebol, conseguindo a segunda presença na prova 36 anos depois, ao golear em casa a Jamaica por 4-0, na 13.ª jornada da fase final da zona CONCACAF.

Cyle Larin (13 minutos), Tajon Buchanan (44), Junior Hoilett (83) e Adrian Mariappa (88, na própria baliza) marcaram os golos dos anfitriões, que contaram no onze com o portista Stephen Eustáquio, substituído aos 70 minutos.

Os canadianos passaram a somar 28 pontos, contra 19 da Costa Rica, quarta classificada, que só tem dois jogos por disputar.

A formação canadiana só tinha estado na fase final do Mundial em 1986, no México, onde perdeu os três jogos efetuados no Grupo C, perante França (0-1), Hungria (0-2) e União Soviética (0-2), acabando no 24.º e último lugar.

Os três primeiros da zona CONCACAF qualificam-se diretamente para a fase final do Mundial2022, enquanto o quarto vai disputar um “play-off” intercontinental com o vencedor da Oceânia.

Na fase final, já estão 20 seleções, o Canada, quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai), 10 da Europa (Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Sérvia e Suíça) e cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar).

O Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.