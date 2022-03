Alphonso Davis de regresso aos treinos após miocardite

O extremo Alphonso Davies garante que já não tem “nenhum problema com o músculo cardíaco”. O jogador do Bayern Munique espera voltar aos jogos em breve.

“Estou feliz por regressar aos treinos. A recuperação está a correr bem. Já não tenho nenhum problema com o músculo cardíaco, mas ainda não estou a 100%”, referiu.

O jogador, de 21 anos, está afastado dos relvados desde dezembro de 2021 depois de ter testado positivo à Covid-19 e de lhe ter sido diagnosticada uma miocardite.

“Trabalho em estreita colaboração com o departamento médico e de reabilitação [do Bayern Munique]. Treino-me com afinco, com e sem bola”, garantiu.