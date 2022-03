Eriksen regressou à seleção e marcou

O médio Christian Eriksen teve um regresso de sonho à seleção da Dinamarca. No particular contra os Países Baixos marcou, dois minutos depois de ter entrado em campo.

Nove meses depois de ter colapsado durante uma partida do Euro 2020, o jogador do Brentford voltou a jogar pela equipa nacional e logo com um golo.

Eriksen entrou ao intervalo, fez um dos seis golos da partida e foi aplaudido na casa do Ajax, clube que também representou.

Os Países Baixos venceram por 4-2 neste jogo particular.

Este sábado foram muitos os encontros de preparação. Destaque para a Espanha, com Sarabia, que venceu a Albânia por 2-1, a Inglaterra, que derrotou a Suíça pelo mesmo resultado, e a Alemanha, com Weigl, que ganhou a Israel por 2-0.