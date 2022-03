Abel Ferreira renova com o Palmeiras

O português Abel Ferreira prolongou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024.

O anúncio foi feito este sábado pelo clube brasileiro no site e nas redes sociais.

O técnico luso está no Verdão desde novembro de 2020. Desde aí, conquistou duas Taças dos Libertadores, o equivalente à Liga dos Campeões na Europa, uma Copa do Brasil, o equivalente à Taça de Portugal, e uma Recopa Sul-Americana, o equivalente à Supertaça europeia.

Abel Ferreira soma 124 jogos, 69 vitórias, 27 empates e 28 derrotas.

“É uma alegria imensa anunciar a renovação do contrato do nosso treinador Abel Ferreira. Durante a nossa gloriosa história de 107 anos, poucos profissionais se identificaram tanto com os nossos valores e tradições quanto ele. Assim como cada um de nós, o Abel respira Palmeiras. Tem a cabeça fria e o coração verde. Estou certa de que ele continuará fazendo um trabalho brilhante junto aos nossos jogadores e dará ainda mais alegrias à nossa torcida”, afirmou a presidente Leila Pereira.

A dirigente olha mais além: “Renovamos o contrato do Abel até dezembro de 2024, mas queremos que ele fique ainda mais tempo no Palmeiras. Se o nosso objetivo é melhorar o futebol brasileiro como um todo, precisamos dar tempo e segurança para os bons profissionais trabalharem. O Abel é um excepcional treinador e tem a nossa confiança para seguir a sua trajetória de sucesso no clube”.

Abel Ferreira chegou a ser falado para o Benfica da próxima temporada, mas fica agora “fora de jogo” para os encarnados. Numa entrevista recente, o treinador tinha dito que a decisão sobre o seu futuro estava tomada, mas ainda não a tinha divulgado aos seus jogadores.

São quatro os treinadores portugueses no Brasileirão em 2022: Abel Ferreira, Paulo Sousa (Flamengo), Vítor Pereira (Corinthians) e Luis Castro (Botafogo).