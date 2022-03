Vítor Pereira apura Corinthians para as meias-finais do Paulistão

O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, garantiu, esta sexta-feira, o apuramento para as meias-finais do campeonato paulista do Brasil, conhecido como Paulistão, com uma vitória sobre o Guarani.

Gil adiantou o Timão aos 43 minutos, no entanto, João Victor empatou para o Guarani, aos 54. No desempate por grandes penalidades, a equipa da casa foi mais feliz: converteu sete e viu Madison falhar a última.

Nas meias-finais, em que também está o Palmeiras, de Abel Ferreira (recebe o Red Bull Bragantino), o Corinthians vai medir forças com o São Paulo. Abre-se espaço a uma final entre treinadores portugueses.