Valérien Ismael é o terceiro treinador do Besiktas esta época.

O francês, de 46 anos, foi oficializado, esta sexta-feira, como sucessor de Onder Karaveli, que assumiu o cargo de forma interina após a demissão de Sergen Yalcin. Karaveli voltará a ocupar um cargo na estrutura.

Ismael estava sem clube desde o início de fevereiro, quando deixou o West Bromwich, da II Liga inglesa. Assinou contrato com o Besiktas até junho de 2023, com possibilidade de extensão por mais uma épcoa.

O antigo central francês pega num Besiktas que se encontra no oitavo lugar do campeonato turco, a 23 pontos do líder, o Trabzonspor, mas a dois do Alanyaspor, que ocupa o último lugar de acesso à Europa.

Antigo jogador de Estrasburgo, Crystal Palace, Lens, Werder Bremen, Bayern de Munique e Hannover, Valérien Ismael também já orientou, como treinador, Nuremberga, Wolfsburgo, Apollon, LA Linz e Barnsley.