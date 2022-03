Uruguai de Darwin, Coates e Ugarte vai ao Mundial 2022

As seleções de Uruguai e Equador garantiram a qualificação para o Mundial 2022, na madrugada desta sexta-feira, com vitória sobre Peru, por 1-0, e apesar da derrota no Paraguai, por 3-1, respetivamente.

O Uruguai, com Darwin Núñez, do Benfica, no onze, e Manuel Ugarte (convocado de última hora) e Sebastián Coates, do Sporting, no banco, a seleção celeste marcou viagem para o Qatar com um golo de Giorgian de Arrascaeta, do Flamengo, treinado por Paulo Sousa, aos 42 minutos.

O Equador beneficiou da derrota do Peru para se apurar para o Mundial, apesar da derrota no terreno do Paraguai, por 3-1. Roberto Morales, Piero Hincapié (autogolo) e Miguel Almirón adiantaram os paraguaios e Jordy Caicedo reduziu, de grande penalidade, para os equatorianos.

Apuram-se diretamente para o Mundial os quatro primeiros classificados do grupo sul-americano. O Brasil e a Argentina, primeiro e segundo, respetivamente, já tinham garantido bilhete. Equador e Uruguai, terceiro e quarto, marcaram agora viagem. O quinto lugar, ainda disputado por Peru e Colômbiam dá acesso ao "play-off" intercontinental.