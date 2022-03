Uribe e Luis Díaz mantêm Colômbia no trilho do Mundial

A Colômbia manteve vivo o sonho de ir ao Mundial 2022, na madrugada desta sexta-feira, com uma vitória sobre a Bolívia, por 3-0.

Luis Díaz, que em janeiro trocou o FC Porto pelo Liverpool por 45 milhões de euros, abriu o marcador aos 39 minutos. Miguel Borja ampliou aos 72.

Ao cair do pano, o médio portista Matheus Uribe, que entrara ao minuto 74, fechou uma vitória fundamental para as aspirações colombianas.

A Colômbia beneficia das derrotas de Peru (1-0 com o Uruguai, que garantiu o apuramento) e Chile (4-0 com o Brasil, golos de Neymar, Vinícius, Coutinho e Richarlison) para continuar a sonhar com o Qatar.

A uma jornada do final, e com as quatro vagas diretas fechadas, resta apenas o quinto lugar, que dá acesso ao "play-off" intercontinental. Quem o ocupa, neste momento, é o Peru, com 21 pontos. A Colômbia, sexta classificada, soma 20 pontos, enquanto o Chile, sétimo, leva 21.

Tudo se decidirá na madrugada da próxima quarta-feira, com as receções do Peru ao Paraguai (eliminado) e do Chile ao Uruguai (apurado) e a visita da Colômbia à Venezuela (eliminada), tudo à mesma hora: 00h30.