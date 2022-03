Labyad não renova e vai deixar o Ajax no fim da época

O Ajax anunciou, em comunicado, a saída de Zakaria Labyad no final da temporada, após terminar o contrato.

O médio internacional marroquino de 29 anos não faz parte das opções de Ten Hag desta temporada e somou apenas duas partidas esta época.

Labyad chegou ao Ajax em 2018, depois de uma grande temporada no Utrecht. No total, somou 13 golos em 54 jogos em quatro épocas no clube da capital holandesa.

Labyad foi formado no rival PSV e passou pelo Sporting entre 2012 e 2016, tendo integrado a equipa principal apenas na época 12/13, tendo marcado três golos em 27 jogos disputados.