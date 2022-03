Itália fora do Mundial. “Estamos destruídos”

O capitão da seleção italiana de futebol, Giorgio Chiellini, afirma que a equipa ficou destruída com a surpreendente derrota com a Macedónia do Norte (1-0), no “play-off” para o Mundial 2022, e pediu a continuidade do técnico Roberto Mancini.

"É difícil explicar. Há uma grande deceção. Estamos destruídos. Falhámos muitos golos, mas não foi por excesso de confiança. Obviamente que faltou qualquer coisa. Só posso dizer que estou orgulhoso dos meus companheiros. Temos que começar de novo e espero que [Roberto] Mancini continue. Precisamos dele", disse o defesa central de 37 anos.

Em Palermo, a Macedónia do Norte bateu a Itália, por 1-0, com um golo de Trajkovski, aos 90+2 minutos, com os campeões da Europa a falharem o segundo Mundial consecutivo, algo inédito na história da “squadra azzurra”.

O selecionador de Itália, Roberto Mancini, estava desiludido após esta derrota.

“Em julho do ano passado vivi a maior alegria desportiva no Europeu, hoje a maior tristeza. É futebol, por vezes acontecem coisas incríveis. Acho difícil analisar este jogo, fomos felizes no Euro-2020, hoje tivemos azar”, disse.

O técnico transalpino lembra que tiveram “o pássaro na mão duas vezes”.

“Sofrer o golo após os 90 minutos parece que foi de propósito. Temos bons jogadores, sinto-me triste também por eles. O meu futuro? Não sei, agora a deceção é muito grande e não é momento para falar disso”.