Hernán Crespo é o sucessor de Luís Castro no Al Duhail

Hernán Crespo é o sucessor de Luís Castro no comando do Al Duhail, anunciou o clube do Qatar esta sexta-feira.

O treinador português rumou ao Botafogo e, agora, Crespo preenche a vaga. O argentino, de 46 anos, faz o percurso inverso: estava sem clube desde que deixou o São Paulo, do Brasil, e ingressa no futebol qatari.

Antigo avançado internacional argentino, Crespo brilhou, enquanto jogador, por clubes como River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milão, Chelsea e AC Milan. Como treinador, orientou os italianos do Modena, os argentinos do Banfield e do Defensa y Justicia (levou estes últimos à conquista da Taça Sul-americana), e os brasileiros do São Paulo.