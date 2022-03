Canadá de Eustáquio perde e adia apuramento para o Mundial

O Canadá adiou a hipótese de se apurar para o Mundial 2022, durante a madrugada desta sexta-feira, ao perder, por 1-0, na visita à Costa Rica.

À chegada à Costa Rica, a até então invicta equipa de Stephen Eustáquio, do FC Porto, que foi titular, e de Steven Vitória, do Moreirense, suplente não utilizado, sabia que acabaria com a seca de 36 anos se: vencesse; empatasse, mas o Panamá não vencesse as Honduras ou os Estados Unidos não batessem o México; perdesse, mas o Panamá não derrotasse as Honduras e os EUA perdessem no terreno do México.

Tudo correu mal ao Canadá, que aos 34 minutos ficou com menos um jogador, fruto da expulsão de Mark-Anthony Kaye, e, nos descontos da primeira parte, viu Celso Borges adiantar a Costa Rica. Apesar de muita insistência na segunda parte, os canadianos não conseguiram, sequer, empatar e, dado que os EUA empataram no México, adiaram os festejos. Um empate, considerando a conjuntura de resultados, teria bastado.

Ainda assim, trata-se somente de um adiamento, visto que uma vitória no domingo, diante da Jamaica, em casa, garante ao Canadá a segunda presença da história em Mundiais. A primeira foi há 36 anos, em 1986.