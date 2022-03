Botafogo confirma contratação de Luís Castro

Depois de Luís Castro ter anunciado que vai treinar o Botafogo, foi a vez do clube brasileiro confirmar a sua contratação.

O dono do clube, John Textor, explicou a contratação do treinador português, que assina por dois anos.

"Luís Castro é o homem certo para o Botafogo. Altamente reconhecido por sua liderança e pelo desenvolvimento da Academia de Futebol do Porto, ganhou de alguns dos melhores times do mundo e, recentemente, venceu a Emir Cup com o Al-Duhail, Mister Castro sabe como construir times campeões. Ele é treinador, professor e um verdadeiro gentleman. Mas agora, como vocês sabem, ele foi escolhido pelo clube mais tradicional", assinala.

Aumenta, oficialmente, para quatro o número de treinadores portugueses no Brasileirão. Luís Castro junta-se a Abel Ferreira, do Palmeiras, Paulo Sousa, do Flamengo, e Vítor Pereira, do Corinthians.

Após várias épocas na formação do FC Porto, onde venceu a II Liga com a equipa B e orientou a A de forma interina, Luís Castro afirmou-se, em definitivo, como treinador principal no Rio Ave. Seguiram-se Desportivo de Chaves, Vitória de Guimarães, Shakthar Donetsk e Al Duhail.

Luís Castro chega acompanhado de Vitor Severino, João Brandão, Daniel Correa, Roberto Oliveira, Betinho e Nuno Baptista.